Erste Zusagen für Exponate zu Ausstellung über Marc Aurel

Es werde die erste umfassende Ausstellung über Aurel (121 bis 180) sein: „So eine Zusammenstellung von Exponaten wird man in den nächsten 30 bis 40 Jahren nicht mehr erleben. Und das hat es vorher so auch nicht gegeben“, sagte Reuter. Nach den Ausstellungen zu Kaiser Konstantin (2007) und Kaiser Nero (2016) wird in der alten Römerstadt Trier mit Aurel wieder eine große Persönlichkeit der Antike im Fokus stehen.