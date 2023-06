Es war nur die Tür: Polizeieinsatz wegen Schussgeräuschen

Trier (dpa/lrs) - . Wegen vermeintlicher Schussgeräusche ist die Polizei in Trier zu einem Einsatz ausgerückt, der sich aber als häuslicher Streit mit Türenknallen entpuppte. Mehrere Zeugen meldeten, sie hätten am Donnerstag schussähnliche Knallgeräusche aus einem Wohngebäude wahrgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte.