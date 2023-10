Es wird kühler: Teilweise Forst in Bodennähe

Offenbach (dpa/lrs) - . Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ungemütlicher. Vereinzelt sind am Samstag Schauer möglich, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad in der Eifel und 18 Grad am Oberrhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Sonntag kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben.