Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Zweibrücken

Zweibrücken (dpa/lrs) - . Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Zweibrücken haben die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen mit den Vorbereitungen für die Entschärfung begonnen. Ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort werde evakuiert, sagte ein Sprecher der Stadt am Morgen. Davon seien rund 650 Anwohner betroffen. Die Polizei fahre mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, zudem gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus.