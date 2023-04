Ex-Vizepräsidentin hatte in Stab keine feste Funktion

Mainz (dpa/lrs) - . Die wegen eines Urlaubs kurz nach der Ahrflut in die Kritik geratene frühere Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte dem Behördenchef zufolge keine feste Funktion im Katastrophenstab. Sie habe ihn bei Führungsaufgaben unterstützt und am ADD-Sitz in Trier ihre Aufgaben wahrgenommen, sagte Thomas Linnertz, Präsident der für den Katastrophenschutz zuständigen ADD am Donnerstag.