Explosionen an Mehrfamilienhaus und Auto

Haßloch (dpa/lrs) - . In Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) ist es zu zwei Explosionen an einem Wohnhaus und in einem Auto gekommen. Dass die beiden Detonationen aus der Nacht zum Montag in einem Zusammenhang stehen, liegt wegen der Verwandtschaft der Geschädigten nahe, wie die Polizeidirektion in Neustadt/Weinstraße am Montag mitteilte.