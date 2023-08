Fähre zur Burg Pfalzgrafenstein fährt nach Pause wieder

Die Fähre sei in den vergangenen zwei Monaten geschlossen gewesen, da der Fährmann nicht zur Verfügung gestanden habe. Zurzeit sei noch eine weitere Mitarbeiterin in der Ausbildung, um die Fähre einmal fahren zu können. „Wir bemühen uns auf verschiedenen Kanälen, jemand weiteres in die Ausbildung zu bekommen“, sagte Kaiser-Lahme. „Aber alle Fähren am Rhein haben das Problem des Personalmangels.“