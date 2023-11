Fahndung nach entflohenem Mörder läuft weiter

Bruchsal/Germersheim (dpa) - . Auch vier Tage nach der Flucht eines verurteilten Mörders in Rheinland-Pfalz sucht die Polizei weiter nach dem Mann. Eine „höhere zweistellige Zahl“ an Hinweisen aus der Bevölkerung sei bis zum Donnerstag eingegangen, teilte ein Sprecher der Polizei in Pforzheim am Freitagmorgen mit. Der entflohene Häftling sei bereits früher einmal wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.