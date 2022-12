Fahranfänger und Beifahrer bei Unfall schwer verletzt

Saarlouis (dpa/lrs) - . Ein Fahranfänger hat in Saarlouis mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Dabei wurden der 18-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer am Freitag um kurz nach Mitternacht schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste beide Insassen aus dem Wrack befreien, sie wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Weil der Verdacht besteht, dass der 18-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Weg, auf dem das Auto fuhr, ist nach Angaben der Polizei nicht für Pkw freigegeben.