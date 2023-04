Fahrer flüchtet mit Tempo 200 vor Polizeikontrolle

Daaden (dpa/lrs) - . Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer in Herdorf im Landkreis Altenkirchen innerorts mit Tempo 200 unterwegs gewesen. Der Fahrer habe beschleunigt und sei am frühen Dienstagmorgen zwischen Daaden und Herdorf mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Stundenkilometern vor der Kontrolle geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.