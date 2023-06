Fahrer flüchtet nach Autounfall mit einem Verletzen

Worms (dpa/lrs) - . Ein Auto ist in Worms in die Innenbegrenzung eines Kreisverkehrs gekracht, der Fahrer des Wagens hat daraufhin Fahrerflucht begangen. Bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen erlitt der zurückgelassene Beifahrer leichte Verletzungen, wie die Polizei in Worms mitteilte. Das Auto kam den Angaben zufolge wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Es prallte gegen die Innenbegrenzung des Kreisverkehrs und landete in der Grünfläche des Kreisels. Im Motorraum entstand ein Feuer. Der unbekannte Fahrer lief demnach davon, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf etwa 17.000 Euro.