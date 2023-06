Fahrer flüchtet nach Drogentest: Verfolgung in drei Ländern

Wiesbaden (dpa) - . Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat sich in drei Bundesländern eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. In der Nacht zum Samstag soll der Mann auf der A3 mit seinem Auto in Schlangenlinien gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten entdeckten das Auto an einer Raststätte in Wiesbaden. Der 50-Jährige habe im Wagen anscheinend geschlafen und sei von den Polizisten geweckt worden. Er unterzog sich demnach freiwillig einem Atemalkoholtest, der negativ ausgefallen sei. Ein Drogentest sei hingegen positiv gewesen.