Fahrer flüchtet vor Kontrolle und beschädigt Polizeiautos

Trier (dpa/lrs) - . Ein Autofahrer ist in der Nähe von Trier vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und hat dabei zwei Polizeiautos beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten die Beamten in den frühen Morgenstunden das Auto auf der Autobahn 602 in Richtung Trier kontrollieren. Allerdings hielt der Fahrer trotz entsprechender Zeichen der Polizisten nicht an, sondern beschleunigte seinen Wagen und wechselte an der Anschlussstelle Ehrang auf die A64 in Richtung Luxemburg.