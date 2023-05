Fahrerin gerät auf falsche Spur

Trier (dpa/lrs) - . Beim Verlassen eines Parkplatzes hat eine Autofahrerin in Trier die falsche Fahrbahnspur erwischt und ist mit ihrem Wagen an einem Geländer hängengeblieben. Nach Auskunft der Polizei fuhr die Frau am Freitag auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Sie versuchte nach rechts auszuweichen und fuhr über eine Mauer. Schließlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr frontal in ein Geländer. Auf einem von der Polizei veröffentlichten Foto ist zu sehen, dass das Geländer sich in den Motorraum „hineingeschoben“ hat.