Fahrradfahrer stürzt auf Gefällstrecke und verletzt sich

Bingen (dpa/lrs) - . Ein Fahrradfahrer ist im Landkreis Mainz-Bingen bei einem Unfall mit einem anderen Radler gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren er und ein weiterer Radfahrer am Vormittag nahe Aspisheim auf einer Gefällstrecke einer Landstraße unterwegs. Dabei seien sie mit ihren beiden Lenkerenden aneinander geraten. Einer der beiden Radfahrer stürzte in einen Straßengraben und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen eine Schlüsselbeinfraktur zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Da er einen Fahrradhelm trug, seien ihm möglicherweise schwere Schädelverletzungen erspart geblieben, erklärte die Polizei.