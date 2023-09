Fahrradfahrer stürzt gegen Hauswand: Schwere Kopfverletzung

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - . Ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwoch im Westerwald gegen eine Hauswand gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann verlor zuvor nach Angaben einer Zeugin in Höhr-Grenzhausen die Kontrolle über sein Pedelec, wie die Polizei am Abend mitteile. Durch den Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Pedelec ist ein Fahrrad mit Elektromotor, das einem Radfahrer Tretunterstützung bietet, sobald er in die Pedale tritt.