Fall El Ghazi: Svensson findet Mainzer Reaktion „richtig“

Mainz (dpa) - . Trainer Bo Svensson hat sich hinter die Entscheidung des FSV Mainz 05 gestellt, Fußballprofi Anwar El Ghazi nach seinem inzwischen wieder gelöschten Pro-Palästina-Post bei Instagram vom Trainings- und Spielbetrieb freizustellen. „Es ist so, wie es ist. Damit müssen wir klarkommen. Ganz optimal ist es nicht“, sagte der Däne bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel der Rheinhessen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München. „Ich stehe hinter dieser Entscheidung. Ich finde es richtig, dass wir es so gemacht haben.“