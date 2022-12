Linz (dpa/lrs) - . Ein mutmaßlich durch einen technischen Defekt ausgelöster Alarm hat einen Großeinsatz an einer Schule in Linz am Rhein ausgelöst. Die Schule wurde am Dienstagnachmittag evakuiert, es waren zahlreiche Kräfte der Polizei im Einsatz, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. Schließlich gab die Polizei Entwarnung. Die Umgebung wurde während des Einsatzes gesperrt.