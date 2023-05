Falschfahrer-Unfall auf A1: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Manderscheid (dpa/lrs) - . Bei einem schweren Unfall mit einem Falschfahrer auf der Autobahn 1 in der Eifel sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-jährige Falschfahrer und ein 41-jähriger Autofahrer wurden wegen ihres kritischen Zustandes am Donnerstag in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.