Fashion Outlet Zweibrücken: Kritik an geplanter Erweiterung

Mainz (dpa/lrs) - . Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat den geplanten Ausbau des Fashion Outlet Zweibrücken als „Schlag ins Gesicht der Innenstädte“ kritisiert. Damit forciere das Land Ansiedlungen mit typischen Innenstadtsortimenten jenseits von Stadtzentren, obwohl die dortigen Geschäfte nach der Pandemie und durch wachsenden Onlinehandel vor größten Herausforderungen stünden, teilte die IHK am Freitag mit. „Politische Initiativen des Landes zur Stärkung der Innenstädte in Rheinland-Pfalz wirken angesichts dieser Entscheidung wie Lippenbekenntnisse“, hieß es in Ludwigshafen.