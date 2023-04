Fast 247.000 kontrollierte Autos beim „Blitzermarathon“

Insgesamt waren demnach bei der Verkehrsaktion in der vergangenen Woche Autofahrer an 120 Orten in ganz Rheinland-Pfalz in den Blick genommen worden. Dabei seien 319 Polizeibeamte im Einsatz gewesen, hieß es. Rund 620 Tempoverstöße seien bei Kontrollen festgestellt worden, bei denen die Fahrer und Fahrerinnen auch angehalten wurden. Rund 7000 Temposünden seien durch Blitzer registriert worden.