Fast 5000 Agrarbetriebe erhalten Ausgleichszulage

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr 4955 landwirtschaftliche Betriebe die wieder eingeführte Ausgleichszulage erhalten. Die Auszahlungssumme belaufe sich auf insgesamt rund neun Millionen Euro, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Mit der Einführung der Ausgleichzulage sei ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrages umgesetzt worden, sagte Ministerin Daniela Schmitt (FDP). Die Zulage sei damit erstmals seit 2013 wieder für benachteiligte Gebiete ausgezahlt worden. Die Zahlung soll das Einkommen von Landwirten in den Mittelgebirgsregionen verbessern. Die Zulage helfe dabei, gelebte Kulturlandschaft in den Höhengebieten zu bewahren, sagte Schmitt.