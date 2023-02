Fast 5000 Kinder feiern beim Mainzer Jugendmaskenzug

Nach coronabedingten Absagen in den Jahren 2021 und 2022 lautete das Motto: „Die Weltgeschichte lernt uns eins: Rom ging vorbei, doch Mainz bleibt Mainz!“ Die Kindergruppen waren in verschiedensten Kostümen unterwegs - etwa als Römer, Mainzelmännchen oder bunte Einhörner, sagte Tronser. 50 Gruppen nahmen am Zug teil - wie traditionell üblich waren auch drei Prunkwagen mit von der Partie, darunter die Lok des Kinderprinzen Finn mit seinem Hofstaat.