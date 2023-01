FC Kaiserslautern und Maximilian Hippe lösen Vertrag auf

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Abwehrspieler Maximilian Hippe und der 1. FC Kaiserslautern haben sich auf die vorzeitige Auflösung ihres Vertrags geeinigt. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Der 24-Jährige war 2021 von Borussia Dortmund II an den Betzenberg gekommen und kam in der Aufstiegssaison achtmal für die Pfälzer zum Einsatz. Über seinen neuen Club machte der FCK keine Angaben.