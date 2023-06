FCK-Profi Boyd freut sich auf Wiedersehen

Der US-Trip der Roten Teufel ist für Boyd etwas Besonderes, auch wenn der 32-Jährige nur wenig Lebenszeit in den USA verbracht hat. „Mein Vater ist aus Queens, New York. Ich habe dort als Baby nur ein Jahr gelebt und bin dann in Bremen aufgewachsen“, erzählte der Angreifer. Louisville im US-Bundesstaat Kentucky kenne er noch nicht. „Ich habe aber gehört, dass es dort guten Whiskey gibt“, sagte er schmunzelnd.