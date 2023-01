FCK verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Tomiak

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Der 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Abwehrspieler Boris Tomiak langfristig verlängert. Angaben zur genauen Laufzeit machte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch nicht. Der 24-Jährige wechselte 2021 von Fortuna Düsseldorf II nach Kaiserslautern und bestritt seitdem 35 Drittligaspiele, in denen er fünf Tore erzielte. In der aktuellen Zweitliga-Saison kam er in allen bisher 17 Saisonspielen zum Einsatz (zwei Tore).