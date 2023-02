FCK will Erfolgsserie beim FC St. Pauli fortsetzen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – . Mit riesiger Vorfreude auf Stimmung und Stadion reist Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Gastspiel beim FC St. Pauli. „Der gesamte Verein freut sich auf das Erlebnis Millerntor. Wir haben in dieser Saison bisher eine hervorragende Basis gelegt. Das Spiel am Sonntag wird, was die Atmosphäre und den Gegner betrifft, ein Auswärtshighlight. Das habe ich der Mannschaft auch so gesagt“, berichtete FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.