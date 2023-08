Fenstersturz einer Jugendlichen: 20-Jährige weiter in Haft

Zweibrücken (dpa/lrs) - . Nach dem Fenstersturz einer Jugendlichen bei einer Feier in Pirmasens ermittelt die Polizei weiter wegen versuchten Totschlags. Eine 20-Jährige befinde sich in Haft und mache vom Schweigerecht Gebrauch, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Donnerstag ohne weitere Details mit.