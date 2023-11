Festgefahrene Verhandlungen im Einzelhandel

Mainz (dpa/lrs) - . Die Tarifgespräche im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz sind festgefahren. Nach sechs erfolglosen Verhandlungsrunden sei keinerlei Bewegung von der Gewerkschaft Verdi zu erkennen, erklärte der Handelsverband am Montag in Mainz. Deshalb sei die Sinnhaftigkeit weiterer Verhandlungen derzeit nicht gegeben.