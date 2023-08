Festival des deutschen Films eröffnet

Das Festival läuft bis zum 10. September. Die Filmschau mit insgesamt 4500 Plätzen in Zeltkinos und einem Freiluftkino gilt als wichtiger Branchentreff. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 88 000 Menschen. Damit sei Ludwigshafen weiterhin das nach der Berlinale besucherstärkste deutsche Filmfestival, hieß es. In diesem Jahr hofft man auf Zahlen wie vor der Pandemie - also etwa 100 000 Besucher auf der Insel an der Grenze zu Baden-Württemberg.