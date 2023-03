Festnahmen nach Sprengung von Geldautomaten in Ludwigshafen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) teilte mit, die Festnahme in Ludwigshafen sei bereits der zweite Fahndungserfolg in kurzer Zeit. Am 31. Januar hatte die Polizei zwei Täter im Bereich Koblenz nach einer Sprengung festgenommen. „Wir bekämpfen dieses Kriminalitätsphänomen in Rheinland-Pfalz mit starken polizeilichen Kräften. Dieses Vorgehen zeigt Wirkung“, sagte Ebling.