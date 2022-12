Feuerwehr findet tote 90-Jährige bei Wohnhausbrand

Erbes-Büdesheim (dpa/lrs) - . Bei einem Wohnhausbrand in Erbes-Büdesheim (Kreis Alzey-Worms) ist eine 90-Jährige tot aufgefunden worden. Die Feuerwehr habe die verschüttete Seniorin bei Nachlöscharbeiten entdeckt, sagte ein Sprecher am Freitag. Das Gebäude sei am Donnerstag komplett ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Der Ehepartner der Frau sei während des Feuers nicht anwesend gewesen.