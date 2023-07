Feuerwehr kämpft gegen Fischsterben in Salmtal

Salmtal (dpa/lrs) - . In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land versucht die Feuerwehr derzeit zahlreiche Fische in einem Weiher zu retten. In der Teichanlage in Salmtal war es vor allem im größten von insgesamt drei Weihern am Mittwochmorgen aufgrund von fallenden Sauerstoffwerten im Wasser zu einem Fischsterben gekommen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Seitdem versuchen die Einsatzkräfte frisches Wasser aus der nahegelegenen Salm in die Weiher zu leiten und gleichzeitig altes Wasser abzupumpen.