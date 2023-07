Feuerwehrauto versinkt in Mosel: Sperrung für Schifffahrt

Zell/Koblenz (dpa/lrs) - . Ein Feuerwehrauto ist bei Zell in der Mosel versunken und hat eine Sperrung für die Schifffahrt auf dem Fluss verursacht. Die Feuerwehr sei am Sonntag wegen eines Triathlons im Einsatz gewesen, berichtete ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz. Beim Versuch, ein Feuerwehrboot aus dem Fluss auf einen Anhänger zu ziehen, sei das Auto in die Mosel gezogen worden. Am Nachmittag konnte das Fahrzeug unter Wasser geortet werden. Nun soll nach Angaben des Sprechers geprüft werden, wie es geborgen werden kann. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.