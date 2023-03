Feuerwehreinsatz und Konzertabbruch nach Stromausfall

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Ein mehrstündiger Stromausfall im Großraum Ludwigshafen hat zu Einsätzen der Feuerwehr und unter anderem zu einem abgebrochenen Konzert geführt. Den Pfalzwerken zufolge war es wegen eines technischen Defekts im Umspannwerk Mundenheim zu einem Kurzschluss gekommen, der am Freitagabend die Abschaltung von vier Hochspannungsleitungen zur Folge hatte. Es sei zu einem Stromausfall gekommen, der große Teile Ludwigshafens sowie Frankenthals und Umgebung betroffen habe. Was den Defekt an einem Schalter ausgelöst habe, werde in den nächsten Tagen analysiert, hieß es.