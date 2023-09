Feuerwehren: Einheitliche Regelungen für brennende E-Autos

Der Präsident des Saarländischen Feuerwehrverbandes, Manfred Rippel, sieht ein weiteres Problem beim Brand von E-Autos: „Das Löschen ist überhaupt nicht geregelt und die Entsorgung auch nicht. Hier hat der Gesetzgeber den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht.“ Nach Ansicht des Beigeordneten der Stadt Homburg könne es nicht Aufgabe der Kommunen sein, für viel Geld entsprechende Spezialcontainer zu kaufen, in die die brennenden Autos in Wasser eingetaucht werden. „Es ist überhaupt nicht geregelt, wohin dann das kontaminierte Löschwasser soll“, so Rippel. Sollte es in Homburg zum Brand eines E-Autos kommen, würde man sich einen Spezialbehälter von der Flughafen-Feuerwehr in Zweibrücken ausleihen.