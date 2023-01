Finanzminister erinnert Hausbesitzer an Grundsteuer

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Der saarländische Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) hat Hausbesitzer dazu aufgerufen, bis Ende des Monats ihre Erklärung zur Grundsteuer abzugeben. Zwei Wochen vor dem Fristende am 31. Januar sind nach Angaben des Ministeriums in Saarbrücken etwas mehr als 50 Prozent der Erklärungen eingegangen. Damit liegt das Saarland knapp unter dem Bundesschnitt - auch wenn das Land nach Angaben des Ministeriums die höchste Quote für selbstgenutztes Wohneigentum hat, so dass besonders viele Menschen betroffen sind.