Flächenbrand an Bahngleis in Ludwigshafen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . An einem Bahngleis in Ludwigshafen ist es am Donnerstag zu einem Flächenbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben die Ausbreitung des Brandes schnell stoppen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Brand sei vermutlich auf einen durch einen Vogel verursachten technischen Defekt zurückzuführen. Wegen der Löscharbeiten kam es den Angaben zufolge zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.