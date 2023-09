Fliegerbombe im Rhein bei Koblenz gefunden

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei nicht. Die Behörden wollten am Abend das weitere Vorgehen besprechen und voraussichtlich am Freitag darüber informieren. Eine mögliche Entschärfung war am Donnerstagabend zunächst nicht mehr vorgesehen, wie die Polizei weiter mitteilte.