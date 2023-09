Fliegerbombe im Rhein gefunden: Entschärfung Dienstag

Koblenz (dpa/lrs) - . Eine bei Baggerarbeiten im Rhein bei Koblenz entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am kommenden Dienstag in Urbar (Landkreis Mayen-Koblenz) entschärft werden. Die Bombe wurde nach dem Fund am Donnerstagvormittag zu einem Liegeplatz nach Urbar transportiert, wie die Polizei mitteilte.