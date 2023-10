Flüchtlinge in Hermeskeil: Land spricht mit Kreis und Stadt

Der Stadtrat von Hermeskeil hatte am Mittwochabend einstimmig eine Resolution verabschiedet und darin eine geringere Belegung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) des Landes gefordert und auf die Einhaltung einer einst mit dem Land vereinbarten Maximalkapazität von 1000 Menschen in der Einrichtung gepocht. Diese Vereinbarung stammt von 2015, mittlerweile ist die Kapazität der AfA deutlich erhöht worden. Laut dem Ministerium sind derzeit 1630 Menschen in der AfA untergebracht (Stand: 17.10.2023), damit sei sie zu 98 Prozent belegt. Aus dem Ministerium hieß es am Freitag weiter, die Vereinbarung von 2015 sei in der Überarbeitung. Im November vergangenen Jahres sei der Stadtrat in einer Sitzung zunächst über die Notwendigkeit einer höheren Belegung informiert worden.