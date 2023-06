Flüchtlingsversorgung: Änderung soll Mittelverteilung regeln

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einer Änderung des Landesaufnahmegesetzes wollen die Ampelfraktionen die Verteilung der Finanzmittel für die Flüchtlingsversorgung in Rheinland-Pfalz regeln. Die jüngst zugesagten Bundesmittel in Höhe von 121,6 Millionen Euro werden vom Land an die Kommunen weitergereicht. Das soll nach den am Montag von SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Mainz vorgestellten Plänen nach zwei Verteilerschlüsseln erfolgen.