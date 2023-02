Flugzeugwerft am Airport Hahn optimistisch

Am Freitag war nach dpa-Informationen bekanntgeworden, dass die Besitzgesellschaft des Nürburgrings, die NR Holding um den russischen Pharmaunternehmer Viktor Charitonin, einen Kaufvertrag für den insolventen Airport Hahn unterzeichnet und den Kaufpreis überwiesen hat. Parallel hat auch eine Mainzer Immobilieninvestorin, die Firmengruppe Richter, einen Kaufvertrag für den Flughafen unterschrieben und den Kaufpreis gezahlt, wie am Samstag bekanntwurde. Die Entscheidung, wer den endgültigen Zuschlag bekommt, soll laut Insolvenzverwalter erst noch fallen. Der frühere Erstkäufer, das Frankfurter Unternehmen Swift Conjoy, hatte nie gezahlt. Vor langer Zeit war auch das Land Hessen mit 17,5 Prozent der Anteile am Flughafen Hahn eingestiegen.