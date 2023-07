Flutkatastrophe: CDU wirft Land massive Versäumnisse vor

Mainz (dpa/lrs) - . CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder hat der rheinland-pfälzischen Landesregierung massive Versäumnisse bei der Ahrtal-Flutkatastrophe vorgeworfen. „Wir werfen Ihnen nicht vor, nichts zu tun. Aber wir werfen Ihnen vor, zu wenig getan zu haben“, sagte der Oppositionspolitiker am Mittwoch im Landtag in Mainz in Richtung Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Sie stehen bei den Menschen im Ahrtal im Wort. Machen Sie den Wiederaufbau wirklich zu Ihrem Regierungsschwerpunkt.“