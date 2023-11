Wiltingen (dpa/lrs) - . Eine Fußgängerin ist in Wiltingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchte am Dienstagnachmittag ein Autofahrer, rückwärts in Richtung eines Parkplatzes zu fahren. Dabei passierte nach derzeitigem Ermittlungsstand der Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Sie kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.