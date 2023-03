Frau aus Prozess um Todesfall mit „Waldmeister“-Sirup tot

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - . Die nach einem Todesfall mit angeblichem „Waldmeister-Getränkesirup“ angeklagte und seit Monaten vermisste Frau ist tot. Die 56-Jährige aus Heimbach in der Eifel wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am 1. März gefunden. Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Damit werde das Strafverfahren gegen die Frau endgültig einzustellen sein, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Donnerstag mit.