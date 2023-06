Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen ist eine Frau leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte holten die Bewohnerin am Samstagabend aus ihrer Wohnung, wie die Feuerwehr in Ludwigshafen mitteilte. Die Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Sie habe die Wohnung wegen des Rauchs nicht verlassen können und stand am Fenster der Wohnung, als die Feuerwehr eintraf. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte sich ein Plastikgefäß auf dem Herd entflammt. Ein größerer Sachschaden entstand demnach nicht.