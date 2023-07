Frau fährt im Streit ihre Mutter an: Opfer schwer verletzt

Speicher/Trier (dpa/lrs) - . Im Streit hat eine Frau in der Eifel ihre 59 Jahre alte Mutter mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Die 35-jährige Tochter sei am Sonntagabend in das Haus der Mutter in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gekommen, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. Der innerfamiliäre Streit sei vor Ort eskaliert, als die Tochter mit ihrem Pkw gezielt auf die Mutter zugesteuert sei und diese angefahren habe. Die 59-Jährige kam laut Polizei in ein Krankenhaus und musste operiert werden. Die Staatsanwaltschaft geht den Angaben zufolge von einem versuchen Tötungsdelikt aus. Ein Haftrichter habe am Montag die Untersuchungshaft angeordnet, nun ermittelt die Kriminalpolizei Trier.