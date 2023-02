Frau hortet Ratten in Wohnung: Gut 800 Tiere befreit

Altenkirchen (dpa/lrs) - . Eine Tierhorterin hat mit gut 800 Ratten in einem Einfamilienhaus im Norden von Rheinland-Pfalz zusammengelebt. Bereits vergangene Woche hatte das Veterinäramt 400 Tiere aus dem Haus in Wissen an der Sieg (Landkreis Altenkirchen) befreit. Bei einem erneuten Einsatz am Dienstag bargen die Behörden, unterstützt von privaten Tierschutzinitiativen, weitere Tiere. Noch unbekannt war die genaue Zahl der geretteten Tiere, die Behörden waren von gut 400 weiteren ausgegangen. Das Amt war durch Hinweise von Nachbarn auf den Fall aufmerksam geworden, sagte ein Kreissprecher. Sie hatten sich wegen Geruchsbelästigung beschwert.