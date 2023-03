Frau mit vier nicht angeschnallten Kindern im Auto unterwegs

Dudenhofen (dpa/lrs) - . Mit vier nicht angeschnallten Kindern sowie einem ebenfalls ungesicherten Hund ist eine Autofahrerin in Dudenhofen bei Speyer der Polizei aufgefallen. Bei der Kontrolle am Freitag stellten die Beamten fest, dass die drei Kinder im Alter von zwei, drei und sieben Jahren auf der Rückfläche des Kastenwagens zwischen Matratzen „herumturnten“. Ein Säugling sei in einer ungesicherten Babyschale auf einem Sitz unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 39-jährige Fahrerin durfte erst weiterfahren, als alle Insassen und der Hund richtig gesichert waren. Die Frau muss mit mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen und einer laut Polizei „empfindlichen Geldstrafe“ rechnen.